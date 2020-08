"Chris Smalling a montré qu'il sera important pour Manchester"

Au contraire d'Alexis Sanchez, qui est en passe de s'engager officiellement à l'Inter, Chris Smalling devra rentrer à Manchester United, étant donné que la formation mancunienne n'a pas souhaité prolonger son prêt jusqu'à la fin du mois d'août.

L'AS Roma est satisfaite des services du défenseur et réfléchirait à le recruter officiellement. Cependant, ça s'annonce compliqué pour les Giallorossi.

L'entraîneur des Red Devils a fermé la porte à un retour de Smalling à Rome la saison prochaine. Ole Gunnar Solskjaer a fait comprendre à l'international anglais de 30 ans qu'il compte sur lui pour l'exercice prochain.

"Je pense que Chris a déjà prouvé à quel point il peut apporter à Manchester. Cette saison il a été régulier et il a prouvé quel bon défenseur central il était. Je voulais donner leur chance à Harry Maguire, Victor Lindelof et Axel Tuanzebe donc il a préféré partir pour un an à Rome. Maintenant il revient. Chris a montré qu’il sera important pour nous, donc je suis resté en contact avec lui toute la saison", a déclaré le Norvégien.