Solskjaer confirme Maguire comme capitaine de United

Harry Maguire restera capitaine de Manchester United pour la saison à venir malgré son cas juridique en Grèce, a déclaré le manager Ole Gunnar Solskjaer.

Maguire a été reconnu coupable de fait graves, de résistance à l'arrestation et de tentatives répétées de corruption devant un tribunal de Syros le mois dernier.

L'homme de 27 ans, qui a nié toutes les charges retenues contre lui, a été jugé aux côtés de deux autres accusés après un incident présumé impliquant la police alors qu'il était en vacances sur l'île voisine de Mykonos.

Les représentants de Maguire ont fait appel de la décision, ce qui signifie que le verdict initial du tribunal a été annulé et qu'un nouveau procès complet aura maintenant lieu devant un tribunal plus élevé.

Malgré ses ennuis judiciaires qui ont poussé Gareth Southgate à le retirer du rassemblement de l'Angleterre, Maguire garde la confiance de tout son club.

"Bien sûr, Harry, comme vous l'avez dit, a eu un été difficile", a déclaré le manager de United à 'MUTV'. "Il n'a pas eu une longue pause. Sa pause était différente des autres car nous lui avons donné quelques jours de plus et, après, il est revenu et avait l'air bien."

"Il a très bien géré ça et, bien sûr, je serai là pour le soutenir. Il va être notre capitaine. Nous laisserons juste Harry et son entourage le temps qu'il faudra pour que tout rentre dans l'ordre."

"Pour moi, il est un gars top, un être humain absolu et a toujours été un gars positif avec les bonnes valeurs. Donc j'espère vraiment que nous pourrons voir Harry performer à son meilleur."

La reprise de la Premier League sera la semaine prochaine pour Manchester United avec une confrontation contre Crystal Palace.