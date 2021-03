Ole Gunnar Solskjaer évoque les cas Edinson Cavani et Paul Pogba

L'entraîneur de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a clarifié la situation du buteur Edinson Cavani et du milieu de terrain Paul Pogba pour son déplacement à Crystal Palace.

"J'ai quelques doutes pour le match mais nous allons donner le plus de temps possible. Cavani s'est entraîné avec nous, c'était très bien et nous espérons qu'il n'aura pas de rechute après l'entraînement. J'espère qu'ils pourront voyager avec l'équipe. Pogba n'est pas encore prêt. Il se sent mieux, mais il ne s'entraîne pas avec l'équipe. Il est définitivement hors du voyage", a expliqué l'entraîneur des Red Devils. Pou rappel, l'attaquant uruguayen a raté les deux derniers matches de championnat.