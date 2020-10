Solskjaer explique l'absence d'Edinson Cavani

Les retrouvailles aussi surprenantes qu'attendues devront attendre. Edinson Cavani n’effectuera pas son retour au Parc des Princes, ce mardi soir, à l’occasion du duel entre son ancien club du PSG et celui qu'il a rejoint il y a deux semaines, Manchester United. En effet, l'Uruguayen a été jugé trop court physiquement par son entraîneur.

Transféré lors de l'ultime journée du mercato estival, El Matador n’a pu effectuer que deux entrainements avec sa nouvelle équipe, en marge du reste de l’équipe qui plus est. Son manager a donc estimé qu’il n’était pas encore prêt de reprendre un match de compétition. Encore moins une affiche de gala face aux Parisiens.

À la veille de cet affrontement, Ole Gunnar Solskjaer a expliqué son choix. "On voulait aussi qu’il soit là, mais il est resté sans jouer pendant longtemps. On a pensé que c’était mieux pour lui de s’entraîner. Pour mieux se préparer. Edi sait ce qu’il veut et ce dont il a besoin. Il ne se sentait pas assez prêt", a-t-il expliqué à 'RMC Sport'.

Edinson Cavani n’a pas été le seul mancunien à manquer le voyage à Paris. C’est aussi le cas d’Harry Maguire et de Mason Greenwood. Pour le premier nommé, le choix interpelle, car il était en pleine possession de ses moyens physiques et restait sur une prestation convaincante en championnat contre Newcastle (4-1).