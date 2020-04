Alvaro Gonzalez espère toujours signer définitivement

Arrivé l'été dernier à Marseille sous la forme d'un prêt avec option d'achat, Alvaro Gonzalez n'a depuis eu de cesse de clamer son envie de rester sur la Cannebière, dans un club où il se sent bien. Alors que le football est interrompu en raison du coronavirus, l'Espagnol a fait le point sur sa situation contractuelle dans une interview à 'Téléfoot'.

"On avait un accord avec Villarreal pour que je signe en fin de saison. J'avais une petite clause qui stipulait que je devais jouer 5 matches cette saison pour signer 3 ans de plus avec l'OM. Mais l'inconnue, c'est que comme la saison n'est pas terminée, on espère que le championnat se termine pour que mon option d'achat soit levée", a-t-il révélé.

"Les deux clubs sont en discussions pour savoir ce qu'il faut faire si jamais la saison s'arrête là, parce qu'on ne sait pas comment vont se gérer les contrats. Il y a beaucoup de cas différents. Moi, je veux rester ici parce que je me sens bien et parce que l'OM a compté sur moi pour que je sois ici pendant 4 ans."

"Le mieux pour tout le monde serait de finir le championnat"

Interrompue depuis mi-mars, la Ligue ne sait toujours pas si et quand elle pourra reprendre. "Le mieux pour tout le monde, ce serait de finir le championnat", a encore estimé Alvaro.

"Par exemple, pour nous qui jouons une place qualificative en Ligue des champions, ou d'autres qui ne veulent pas descendre en Ligue 2, c'est une situation compliquée. Je pense que ce serait injuste d'arrêter le championnat et de ne pas réaliser nos objectifs. J'espère qu'on fera du mieux possible même s'il faut finir la Ligue 1 un peu plus tard et tenter de la terminer pour que chacun réalise ses objectifs."