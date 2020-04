Álvaro Gonzalez verrait bien Mbappé au Real Madrid

Kylian Mbappé fait trembler les défenseurs de Ligue 1 et d'Europe depuis plusieurs saisons. Rapide, habile devant le but, l'attaquant du Paris Saint-Germain est une véritable menace pour les défenses adverses et dispose d'une très belle cote sur le marché européen.

Le champion du monde 2018 est la lubie de Florentino Pérez qui rêve de le faire venir au Real Madrid, après avoir déjà tenté sa chance lorsque ce dernier évoluait à l'AS Monaco.

Chaque été, Kylian Mbappé est annoncé avec insistance du côté du Real Madrid. Et alors que les négociations concernant une prolongation de contrat de l'attaquant du PSG seraient au point mort d'après la presse française, les rumeurs concernant un départ du Français dans la capitale espagnole ont repris de l'ampleur ces derniers jours, d'autant plus que de nombreux observateurs s'accordent à dire que tôt ou tard Kylian Mbappé jouera pour la Casa Blanca.

"Le Real nous ferait une faveur"

Dans une interview accordée à la 'Cope', Álvaro Gonzalez s'est exprimé sur les rumeurs de départ de Kylian Mbappé au Real Madrid, d'autant que cela arrangerait les affaires de l'OM : "En fin de compte, Marseille et Paris c'est un peu comme Barça-Real en Espagne. Il y a une rivalité entre les deux clubs. Les médias d'ici relient toujours un possible transfert de Mbappé au Real Madrid. S'ils le prennent, le Real Madrid nous ferait une faveur parce que c'est un bon joueur."

Le défenseur de l'OM a évoqué le confinement en France : "Nous sommes confinés à la maison et nous attendons des nouvelles de la Ligue concernant la reprise. Oui, il y a eu un accord entre les TV et les clubs. Il y a un accord plus ou moins ici, on devrait pouvoir rejouer au football. On a reçu un coup de fil, on nous a dit qu'on pourrait bientôt reprendre l'entraînement par petits groupes, l'idée c'est de terminer la saison. Mais bon, si jamais on ne peut pas, ce sera comme ça."

En revanche, l'ancien défenseur de Villarreal sait qu'en cas d'arrêt de la saison, l'OM serait deuxième : "Pour l'instant, nous sommes deuxièmes, et l'objectif c'est de se qualifier pour la Ligue des champions. Le retour de l'entraînement ? Ici le confinement s'arrête le 11 mai, mais nous sommes un peu dans l'attente. Nous n'avons pas de date encore, mais en théorie nous devrons attendre un peu plus. C'est un peu au jour le jour."