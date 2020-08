André-Villas Boas cible un attaquant et un latéral

De retour en Ligue des Champions, l'Olympique de Marseille veut se donner les moyens de ses ambitions pour la saison prochaine. Après être parvenu à faire rester son entraîneur André Villas-Boas, le club phocéen a déjà recruté deux joueurs : le milieu de terrain Pape Gueye et le défenseur Leonardo Balerdi. Mais l'OM n'entend pas s'arrêter en si bon chemin, et n'a pas terminé son mercato estival. Dimanche soir, en conférence de presse, André Villas-Boas a fixé ses priorités.

En marge de la victoire de son équipe face au Nîmes Olympique en match amical (1-0), l'entraîneur de l'OM a d'abord affirmé que le club avait besoin de vendre pour pouvoir se montrer actif sur le marché des transferts. "Mes attentes sur la suite du mercato ? Pas grand-chose. Selon ce qui a été communiqué, on va être obligé d'avoir des ventes, alors on attend ce moment-là. On n'a pas encore d'offres. C'était déjà comme ça l'an dernier, mais on fait avec. On ne contrôle pas les clubs acheteurs, c'est ce que j'ai dit à la direction. Ils doivent nous trouver. Je suis content que tout le monde reste", a d'abord déclaré l'ancien entraîneur de Chelsea, lucide.

Si la situation financière de l'OM ne lui laisse pas une marge de manœuvre conséquente, André Villas-Boas a toutefois deux souhaits particuliers : un latéral gauche et un attaquant. "Évidemment je voudrais des investissements, mais ça ne se passera pas comme ça et on continue notre travail. L'objectif c'est au moins de rester avec le même effectif, qui est maintenant élargi avec les arrivées de Balerdi et Pape Gueye. Il manque une option à Dario et une option à Amavi. On peut chercher des prêts ou des joueurs libres, dans le cas où on ne vend pas", a estimé le Portugais. À défaut d'avoir des liquidités, Marseille va devoir avoir des idées cet été.