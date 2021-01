Attendu au Genoa, Kevin Strootman explique son choix

En arrivant à l’OM il y a deux saisons, Kevin Strootman était censé amener de l’expérience dans un groupe marseillais assez jeune. Son pedigree à l’AS Roma ou au PSV avait convaincu les dirigeants marseillais de mettre 25 millions d’euros sur la table pour un joueur qui avait pourtant du mal à se remettre de ses blessures.

Deux ans après, le pari Strootman est clairement un flop sur la Canebière. Vu comme un véritable boulet dans l’effectif, Strootman a été annoncé dans les rumeurs de transferts depuis plus d’un an, sans trouver preneur. C’est désormais de l’histoire ancienne puisque l’Oranje va faire ses valises comme annoncé par Sky Italia, vendredi soir. L’Olympique de Marseille et le Genoa ont trouvé un accord pour le prêt de six mois du milieu de terrain sans option d'achat.

Si son arrivée en Italie n'est pas encore officielle, le Néerlandais a déjà accordé sa première interview en Italie, au micro de Sky Sport. Dans celle-ci, il explique les raisons de son retour en Serie A. "J'étais dans une situation négative, je n'ai pas beaucoup joué dernièrement alors j'ai parlé avec ma famille et mon agent : nous voulions revenir en Italie. Je suis très content de revenir en Italie, j'étais très bien ici, puis je suis parti en France. Maintenant, je suis content de cette opportunité et de l'occasion de jouer pour le Genoa. (...) Je veux montrer sur le terrain ce que je suis capable de faire, c'est pour ça que je suis venu", a-t-il confié, revanchard.

"Le Genoa a été immédiatement intéressé et a tout fait pour me recruter. J'en suis très content. J'ai parlé avec ma famille, ils ont fait un effort pour moi et moi aussi", a ensuite expliqué le milieu de terrain. Enthousiaste, Kevin Strootman est déterminé à rapidement prouver sa valeur auprès de ses nouveaux coéquipiers.

"Je suis content d'être ici, mais je veux le démontrer sur le terrain. Maintenant, je ne pense qu'à aider le club : j'espère apporter quelque chose à cette équipe déjà forte. Je suis impatient de découvrir mes nouveaux partenaires à l'entraînement et de jouer avec eux", a-t-il ajouté. Il n'y a plus qu'à prouver sur le terrain.