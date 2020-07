Boucher : "J'ai l'intuition que McCourt accepterait une belle offre"

Frank McCourt l'a martelé sur tous les toits, à qui veut bien l'entendre, par l'intermédiaire de ses proches ces dernières semaines : l'Olympique de Marseille n'est pas à vendre. Pourtant, les rumeurs autour d'un possible rachat du club phocéen sont aux centres des débats depuis quelques semaines. Tout d'abord, un projet mené par le prince saoudien, Al-Walid Ben Talal a été évoqué, mais a ensuite pris du plomb dans l'aile et depuis c'est un projet porté par Mourad Boudjellal avec l'homme d'affaires franco-tunisien, Mohamed Ayachi Ajroudi, et d'autres hommes d'affaires.

L'ancien président du RC Toulon s'est affiché publiquement dans les médias et a affiché son projet afin de mettre la pression sur le clan McCourt et obliger le propriétaire de l'Olympique de Marseille à vendre, alors que le club est en difficulté financièrement. Moura Boudjellal a d'ores et déjà rencontré les groupes de supporters du club, provoquant l'agacement de l'Olympique de Marseille et de son propriétaire américain. Mais Frank McCourt n'en démord pas, l'OM n'est toujours pas à vendre.

Pourtant, selon l'ancien président de l'Olympique de Marseille, Christophe Boucher, la donne pourrait changer si une très belle offre se présente à l'homme d'affaires américain. Au micro d'Europe 1, l'ancien président des Phocéens a été interrogé sur la possibilité de voir le club être racheté et ce dernier pense que McCourt pourrait finir par céder le club : "Si une très belle offre passe, ce sera très difficile pour McCourt de la refuser vu les montants investis. J'ai l'intuition qu'il accepterait une belle offre. Au début, il voulait gagner de l'argent avec le foot, je pense qu'il a compris que c'est quasi impossible".

En revanche, Christophe Boucher ne cautionne pas la méthode de Mourad Boudjellal : "Elle n’est pas bonne. Au minimum, ce n’est pas courtois. C’est un peu grossier. Je ne pense pas que l’on procède comme cela. L’OM a déjà vécu des épisodes douloureux en la matière. On se souvient de l’affaire Kachkar: il était venu à Marseille, avait fait le tour du stade, était entré dans le vestiaire… pour finalement ne pas racheter l’OM. La rencontre de Boudjellal avec les supporters ? C’est jouer avec les allumettes! C’est très dangereux. Je ne suis pas sûr que les supporters se laissent piéger".

"On voit bien que les Etats du Moyen Orient utilisent le foot pour leur influence, donc c'est envisageable que l'Arabie Saoudite souhaite investir en France. Mais il faut faire attention à ces intérêts d'un temps", a conclu l'ancien président de l'OM, prévenant sur les dangers d'investisseurs parfois vite lassés par leur nouveau club, comme ce fut le cas en Espagne avec Malaga. L'OM est encore loin de changer de pavillon et cet épisode de poker menteur risque de durer encore quelques semaines au minimum.