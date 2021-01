Les coulisses du conflit entre Payet et Thauvin à l'OM

En plus d’une situation sportive loin d’être optimale, l’Olympique de Marseille doit faire face à une véritable guerre d’ego dans le vestiaire. Au lendemain de la défaite contre Nîmes il y a deux semaines, une réunion de crise s’est tenue au centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus avec la présence de Jacques-Henri Eyraud. Le président marseillais a poussé son coup de gueule mais il ne fut pas le seul. Les cadres du vestiaire ont pris la parole pour crever certains abcès. Parmi ces non-dits, la "gueguerre" entre Dimitri Payet et Florian Thauvin.

Dans son édition du jour, 'L’Équipe' nous apprend que le Réunionnais a été le premier à allumer la mèche. Que les deux joueurs ne s’apprécient pas et "ne partiront pas ensemble en vacances" comme l’a dit André Villas-Boas en conférence de presse n’est pas une nouveauté.

Seulement, la première partie de saison marseillaise a fait passer un stade à cet antagonisme. Payet a reproché à son partenaire un caractère trop individualiste depuis le début de saison et de faire passer son cas personnel et sa situation contractuelle (en fin de contrat en juin prochain) avant l’équipe.

Surpris par ces déclarations, le champion du monde n’a préféré ne pas répondre à cette attaque, se contentant de rappeler qu’il est le meilleur passeur de l’OM depuis six mois (7 passes). Mais, après avoir fait retomber le soufflé, Thauvin a finalement avoué à Payet qu’il y avait bien un problème entre les deux et qu’il s’est senti "trahi" par son coéquipier. En cause ? La prolongation de l’ancien joueur de West Ham pour deux saisons avec une baisse de salaire.

Une bonne action à première vue en ces temps de Covid-19 mais qui aurait été fait dans le dos du reste du vestiaire. En pleines discussions pour prolonger avec une revalorisation salariale, Thauvin a interprété ce geste de Payet comme une "trahison" alors que le Réunionnais était un des premiers réfractaires à vouloir baisser ses émoluments la saison dernière au début de la crise sanitaire.

Etant parti pour ne pas prolonger son contrat avec l’OM, Thauvin met donc indirectement ce choix de partir libre à la fin de la saison sur le compte de Payet… La deuxième partie de saison s’annonce difficile pour Villas-Boas qui va donc devoir faire des choix et se demander si les deux joueurs peuvent encore en même temps sur le rectangle vert.