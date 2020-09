Thauvin pense à quitter l'OM libre de tout contrat

L'Olympique de Marseille est dans de beaux draps avec Florian Thauvin. En fin de contrat en juin 2021, l'ailier de l'OM n'a toujours pas prolongé son contrat. Désireux de rester après une saison tronquée par les blessures, Florian Thauvin s'est déjà montré très important pour son équipe. Mais si l'OM ne le vend pas cet été, et ne parvient pas à le prolonger, ce sera un actif de plus perdu sans la moindre indemnité comme ce fut le cas par le passé à de nombreuses reprises et notamment avec André Ayew. Qui plus est, Florian Thauvin a jeté un froid sur son futur en s'étonnant de la gestion de son cas dans une interview accordée à L'Equipe.

"Partir libre est-il envisageable ? Bien évidemment. Je n'ai pas d'autre choix que d'y penser. Je n'ai pas de proposition de contrat de l'OM. Quand je discute avec ma femme, ma mère, mon conseiller; la réalité est qu'au mois de juin, je suis sans club. La prolongation de contrat où en sont les discussions ? Pour l'instant, nulle part. Il y a eu simplement une prise de contacts. Pablo Longoria a repris en main mon dossier. Il connaît très bien mon agent, il avait été en contact avec lui la saison dernière car il me voulait à Valence. Je les laisse gérer. Ça m'étonne qu'on se retrouve dans une position comme celle-ci. Je ne suis pas là pour régler mes comptes", a expliqué Florian Thauvin.

"Si je me permets de vous dire que cela m'étonne, c'est parce que je l'ai déjà dit à mon président. J'estime que c'est un dossier qui aurait dû être réglé il y a longtemps, qu'un joueur dans ma position ne doit pas se retrouver dans cette situation aujourd'hui. Cela aurait dû être réglé tout de suite après la Coupe du monde 2018. Après, chacun a sa façon de travailler, et je respecte tout le monde", a ajouté l'international français.

Florian Thauvin hésite à retenter sa chance à l'étranger : "Soit je reste à l'OM, soit je pars à l'étranger. Je vais étudier les deux options. Premièrement, il y a l'aspect sportif. Quel est le projet sportif à l'OM ? Quels seront les objectifs du club ? Quelle est l'importance qu'on me donnera dans ce projet ? Ferai-je partie des joueurs majeurs de l'équipe ? Voudra-t-on construire avec moi, autour de moi ? Quelles responsabilités me donnera-t-on ? J'ai envie d'être au coeur du projet, qu'on me fasse confiance, qu'on me donne des responsabilités".

"Parce que j'ai prouvé sur le terrain, parce que j'ai de l'ancienneté au club, parce que j'ai l'expérience aujourd'hui pour assumer. L'autre domaine est financier. À 27-28 ans, en général, les joueurs partent à l'étranger pour signer un gros contrat qui leur permettra d'assurer leur avenir et leur vie. Je devrai faire un mix des deux, et je ferai le choix le plus cohérent pour la suite de ma carrière sportive et de ma vie personnelle", a conclu l'ailier de l'OM. Des déclarations qui risquent de faire parler sur la Canebière et qui vont mettre la pression sur les dirigeants de l'OM.