Sampaoli : "Peur de ne pas être à la hauteur du club, du stade"

C'était un duel entre deux nouveaux entraîneurs : Jorge Sampaoli à l'OM et Bruno Genesio au Stade Rennais. Et c'est l'Argentin qui a pris le dessus sur son homologue français grâce à un court mais précieux succès (1-0), qui permet à l'Olympique de Marseille de remonter à la 6e place de la Ligue 1 avec 42 points au compteur.

Bien entendu, Jorge Sampaoli n'a pas eu assez de temps pour réellement imposer ses principes dans la cité phocéenne, mais commencer son aventure par une victoire fondatrice devrait lui permettre de travailler plus sereinement. D'autant qu'il était important de voir les joueurs rebondir après l'humiliation en Coupe de France.

Au sortir de la rencontre, l'ancien coach du FC Séville a révélé avoir été un peu anxieux à l'idée de vivre sa grande première sur le banc marseillais, mais s'est dit globalement satisfait par ce succès face au Stade Rennais. "J’étais enthousiaste mais il y avait aussi de la peur. Peur de ne pas être à la hauteur du club, du stade. L’important est de savoir ce que l’on représente pour savoir où l’on va. L’idée de base est d’attaquer à 6 et de défendre à 4 mais il faut attention aux transitions. On va également travailler la récupération de balle dans le camp adverse. Pendant 7-8 minutes, Rennes aurait pu marquer", a ainsi révélé Jorge Sampaoli en conférence de presse d'après-match.

"Cette victoire est un pas en avant. Voir cette joie dans le vestiaire a été un soulagement. C’était très important de retrouver la confiance et une identité de jeu pour l’avenir (...) C’est une victoire avec de l’énergie. Je retiens ça et l’enthousiasme du groupe. Ce succès amène de la joie qui va nous permettre de progresser", a-t-il ajouté.

"Après le match de dimanche, on a eu seulement deux jours pour travailler avec l’équipe, ce n’était pas simple. Il fallait avant tout une adhésion des joueurs au changement de système. Il y a encore beaucoup de choses à corriger comme le jeu vers l’intérieur par exemple. Samedi, on a un nouveau match, il faut optimiser nos ressources pour que la fatigue n’altère pas trop notre jeu. Ce soir, on a vu que pendant nos phases de fatigue, Rennes a eu des occasions", a enfin expliqué le technicien.