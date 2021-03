Luis Henrique comparé à Mbappé et promis à la Seleção par Sandro Becker

Transféré l’été dernier en provenance de Botafogo (Brésil) pour environ 12 millions d’euros, Luis Henrique a eu un peu de retard à l’allumage. Sa faute ? Pas vraiment. À peine arrivé sur la Canebière, le jeune Brésilien de 21 ans n’a que rarement été utilisé par André Villas-Boas puis Nasser Larguet.

Le réveil de Luis Henrique avec Sampaoli

Mais l’arrivée de Jorge Sampaoli a tout changé. L’ailier gauche n’est pas encore titulaire, mais l’ancien sélectionneur de l’Argentine et du Chili le choisit constamment pour entrer en jeu, avec réussite au vu de ses trois passes décisives délivrées face à Rennes (1-0) puis Brest (3-1).

Le vrai Luis Henrique, enfin ? Sandro Becker, ancien joueur professionnel qui couve la pépite depuis son adolescence, promet que les fans marseillais n’ont encore rien vu.

"Vous n'avez vu que 40% de Luis"

"Il est désormais au bon endroit, au bon moment et avec le bon coach. Il a un profil qui plait à Sampaoli, et on va enfin voir le vrai Luis Henrique. (...) C'est une perle rare. Vous n'avez vu que 40% de Luis. Il jouera un jour avec la Seleçao, c'est certain", a-t-il promis dans France Football et des propos rapportés par Le Phocéen.

D’après Becker, Luis Henrique aurait aussi de nombreuses similitudes avec… Kylian Mbappé. "Franchement, ils se ressemblent. Luis est plus physique et Mbappé est plus adroit devant le but. Ils ont des similitudes", a-t-il conclu. Une comparaison tout de même osée…