Mandanda revient sur le faux dÃ©part de Villas-Boas

De retour en Ligue des Champions, l'Olympique de Marseille veut se donner les moyens de ses ambitions pour la saison prochaine. Le club phocéen a déjà recruté deux joueurs, le milieu de terrain Pape Gueye et le défenseur Leonardo Balerdi, et est surtout parvenu à faire rester son entraîneur André Villas-Boas.

Après une année sur le banc marseillais, l'ancien de Chelsea est passé tout proche de faire ses valises. Une période difficile à vivre pour son vestiaire, comme l'a indiqué Steve Mandanda dans les colonnes du quotidien 'L'Equipe' ce jeudi. "Cette période n'était pas simple, on était tous éparpillés, enfermés chez nous, la vie s'est arrêtée, se souvient le gardien olympien. On a beaucoup échangé par téléphone, par messages ou par vidéoconférence. On a eu une discussion entre nous, on avait tous la volonté de continuer à travailler avec lui", a raconté le portier emblématique du club, qui estime qu'André Villas-Boas est resté par solidarité.

"Et le coach a décidé de rester. Si j'ai pu avoir une voix qui a permis de faire basculer les choses du bon côté, tant mieux, mais je pense sincèrement que c'est l'ensemble du groupe, l'ensemble de nos mots qui ont fait la différence. Ça montre d'ailleurs l'union de ce groupe. Notre volonté a compté, je pense, mais il y a eu aussi beaucoup d'autres paramètres dans sa réflexion", a-t-il ajouté. Désormais, l'objectif est de bien figurer en Ligue des Champions tous ensemble.