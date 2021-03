La saison tourmentée de l'Olympique de Marseille n'a pas refroidi Frank McCourt, au contraire même, à en croire le principal intéressé. Très discret dans les médias depuis le début de saison, le propriétaire du club phocéen est rentré à Marseille en fin de semaine dernière pour régler quelques dossiers notamment suite à l'éviction de Jacques-Henri Eyraud de la présidence du club, des nominations de Pablo Longoria à ce poste et de Jorge Sampaoli sur le banc de touche, mais aussi et surtout pour gérer la crise avec les supporters.

Depuis, Frank McCourt fait la tournée des médias et ne cesse de clamer haut et fort son attachement à l'Olympique de Marseille, mais aussi ses ambitions pour le club phocéen. Dans une interview accordée à L'Equipe, Frank McCourt est resté sur la même longueur d'onde, avouant qu'il rêve toujours de la Ligue des champions : "C'est mieux de ne pas coller des étiquettes sur le projet, comme on a pu le faire, il faut plutôt travailler. Mais il faut communiquer. Nous sommes réalistes, mais notre projet reste ce grand objectif.

"Je le pense vraiment, ce qui m'excite avec l'OM, c'est précisément ce défi. Si une équipe comme l'OM gagne contre les gros, ce serait une belle histoire. Quand on n'a pas toutes les ressources, il faut se battre, avoir des idées et travailler plus dur. J'ai parlé à Jorge Sampaoli de ce sujet. On ne peut pas toujours contrôler le résultat sportif, mais on peut contrôler notre préparation et nos efforts. Parfois, avoir trop de ressources peut être une faiblesse, parce qu'on peut être un peu suffisant. Et croyez-moi, l'argent seul ne sera jamais suffisant", a ajouté le propriétaire de l'OM.

"C'est entre les mains de Pablo Longoria"

Frank McCourt a refusé de donner un montant qu'il compte investir pour parvenir à ses fins : "Cela ne marche pas comme ça. Nous voulons construire un club fort, viable et Pablo le sait. Nous devons être meilleurs. Sur ce mercato hivernal, Pablo avait des objectifs, je les ai approuvés, il les a appliqués, nous ferons la même chose cet été. Le sport, ce n'est pas : "je prends une grosse somme d'argent, je la jette dans une équipe, et voilà !" Cela ne marche pas comme ça. Vous avez vu combien j'ai investi, beaucoup plus que ce que j'avais dit, et nous n'avons pas eu les résultats espérés. La question, c'est comment on investit".

"Je veux une approche moderne. C'est entre les mains de Pablo. Il est jeune mais il a été dans le football toute sa vie. Il connaît tous les joueurs, tous les détails, il a l'expérience et une vision très claire de ce qu'il faut à l'OM. J'étais impatient de rencontrer Sampaoli. Et cette rencontre m'a confirmé tout ce que Pablo m'avait dit. C'est le choix parfait pour l'OM. Il m'a dit : "Je ne reviens pas en Europe, je viens à Marseille". Et pour moi, cela veut tout dire. Il a compris que ce club était particulier, et qu'il lui correspond (...) Le football doit revenir au centre de notre projet, parce que c'est cela qui rassemble les gens. Sampaoli l'a complètement compris", a ajouté l'homme d'affaires américain.

Enfin, Frank McCourt a, une nouvelle fois, réaffirmé haut et fort qu'il ne compte pas vendre l'Olympique de Marseille, malgré la période difficile actuelle avec le Covid et malgré les rumeurs de ventes du club : "Je n'ai jamais eu de doutes, d'hésitations. Ce n'est pas un projet de business, c'est une histoire de passion. Et tu n'abandonnes pas un projet de passion parce qu'il y a des difficultés. Au contraire, tu redoubles d'efforts".