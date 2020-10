Mécontents, les South Winners poussent un gros coup de gueule

Le retour de l'Olympique de Marseille en Ligue des champions était attendu depuis de trop nombreuses années. Il est en passe de tourner au fiasco. Balayé par Manchester City (0-3) mercredi soir, le club phocéen a enchaîné un second succès de rang dans la compétition, et voit ses chances de qualification déjà très réduites...

Une situation qui n'est pas du goût des fervents supporters marseillais. Ce jeudi, le groupe de supporters des South Winners a décidé de manifester sa colère via un communiqué adressé au club. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce qu'ils sont remontés. "Ce à quoi nous avons assisté devant nos écrans est tout simplement inadmissible et indigne de nos valeurs et de notre OM (...) La direction, le staff et en tout premier lieu les joueurs se doivent de respecter et d’honorer notre institution et tous ses supporters, car cette prestation catastrophique contre les Anglais est tout simplement affligeante et écœurante", peut-on lire sur le coup de gueule des South Winners.

"Les fautes sont largement partagées, et André Villas-Boas, avec des choix douteux, ne pourra seul assumer ce désastre. Il semble, pour l’instant, avoir perdu de sa superbe, mais les joueurs ne sauraient être exemptés de sévères critiques et doivent impérativement se ressaisir, et très vite ! Les pseudos stars qui se répandent dans la presse, revendiquent et prétendent à certaines choses, doivent assumer leurs propos et leurs salaires, et être irréprochables sur le terrain", enchaînent les supporters.

Enfin, les South Winners assurent avoir l'envie de continuer à soutenir l'équipe. À condition que celle-ci respecte les valeurs du club. "À l’OM, le maillot on l’aime et on le mouille, ou on se casse s’il est trop lourd à porter. Tout le peuple marseillais sera derrière vous si vous respectez ces valeurs et montrez que vous êtes des hommes, peu importe le résultat. On peut perdre contre plus fort que soi, mais pas en abdiquant avant de rentrer sur le rectangle vert", ajoutent-ils. Rebond attendu sur la Canebière.