Mohamed Ayachi Ajroudi fait le point sur le rachat

C'est un dossier qui ne cesse de faire parler ces dernières semaines : celui du potentiel rachat de l'Olympique de Marseille. Qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, le club phocéen fait en effet l'objet de nombreuses rumeurs, alors qu'un projet de rachat porté par l'homme d'affaires Mohamed Ayachi Ajroudi a été rendu public par Mourad Boudjellal. Annoncé comme imminent, le rachat semble aujourd'hui loin d'être acté... Alors, quid de ce projet ambitieux ? Tombé à l'eau ?

Malgré les démentis du clan de Frank McCourt, propriétaire de l'OM, Mohamed Ayachi Ajroudi a tenu à rassurer ce mercredi dans les colonnes de 'L'Equipe'. Selon lui, la confiance reste de mise, même si un tel montage financier demande forcément du temps. "Vous savez, on a chargé deux banques de travailler, je suis confiant. Si on prend des banquiers, ça veut dire qu'ils ont une tâche à remplir, et on les paie pour ça. Il faut laisser du temps au temps. Il y a toujours un vendeur et un acheteur. C'est un plaisir de faire des affaires dans le sport, on ne va obliger personne à se stresser ou à faire autrement", a ainsi déclaré l'homme d'affaires, avant de tenter de rassurer.

"De toute façon, on entend beaucoup de choses à mon sujet. On entend même dire que je suis incapable de payer une facture d’hôtel à Djeddah, ou que je n’ai même pas de quoi me payer un café. C’est comme ça. Vous pensez que si c’était le cas, le George V, qui est fermé en ce moment, me permettrait encore d’organiser des rendez-vous quand je veux… Cela fait trente ans que j’y descends", a expliqué le potentiel racheteur de l'OM. L'été promet d'être agité à Marseille.