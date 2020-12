Kamara, Mæhle, les dossiers chauds du mercato marseillais

Un intérêt du Barça pour Kamara

Ce mardi, 'Mundo Depotivo', quotidien barcelonais, révèle qu'il est en mesure de confirmer l'intérêt du FC Barcelone pour le défenseur Boubacar Kamara (21 ans).

Le club catalan souhaite renforcer son secteur défensif et a ciblé deux joueurs : Eric Garcia de Manchester City et Boubacar Kamara de l'OM. Selon 'Mundo Deportivo', ce dernier a été observé à plusieurs reprises par les recruteurs du club catalan et est jugé Barça-compatible.

Le journal catalan précise que la valeur du joueur olympien est estimée à 32 millions d'euros mais que le montant de son transfert pourrait s'élever finalement à 60 millions d'euros car le Barça fait face à la concurrence du Bayern Munich et l'AC Milan pour attirer Kamara dans ses filets.

La piste Joakim Mæhle réactivée ?

Souvenez-vous, dans les dernières heures du mercato d'été (achevé le 5 octobre à cause de la pandémie du covid-19), le transfert de Joakim Mæhle avait capoté à cause des exigences de son club, le KRC Genk.

L'international danois, qui évolue au poste de latéral droit (23 ans), avait très mal vécu cette situation comme il l'avait raconté au quotidien danois 'BT' : « Lorsque je reçois l'appel du directeur sportif dix minutes avant la fermeture du mercato m'informant qu'il n'y a pas d'accord final parce qu'ils ont demandé un peu plus d'argent à l'OM, je m'assois sans voix. Je jette le téléphone loin de moi. Je n'ai rien à dire. Je suis juste écrasé et je me sens piétiné. C'était dur de dormir. »

Il s'en était également ému sur son compte Twitter avec un « No words ».

Mais selon le quotidien flamand 'Het Laatste Nieuws', Mæhle pourrait finalement quitter Genk cet hiver. L'OM serait toujours intéressé par le joueur mais va devoir batailler avec l'Atalanta Bergame : les deux clubs auraient formulé une offre légèrement supérieure à 10 millions d'euros à Genk.

'Het Laatste Nieuws' révèle également que Mæhle est courtisé par l'Olympique Lyonnais mais que Genk n'a pas reçu la moindre offre de la part du club de Jean-Michel Aulas.