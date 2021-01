"On a eu des petits accrochages avec Villas-Boas"

En octobre dernier, Maxime Lopez a quitté l'Olympique de Marseille, son club de cœur, où il a été formé, pour rejoindre Sassuolo en Serie A, dans le cadre d'un prêt avec option d'achat. Le minot s'est parfaitement adapté à son nouvel environnement. Il a ainsi pris part à douze rencontres de Serie A et a ouvert son compteur buts en novembre dernier contre le Napoli. Maxime Lopez se montre également très élogieux envers son nouveau coach, Roerto De Zerbi : "J'ai surtout été frappé par son idée de jeu. Nous avons la même vision du football : De Zerbi est un excellent entraîneur et un grand tacticien."

En revanche, sa relation avec André Villas-Boas, à l'OM, était plus compliquée, comme il vient de le révéler dans une interview à nos confrères de Téléfoot, la chaîne : "A Marseille, la période où je n'ai pas joué, j'ai tout fait pour mériter ma place. Le coach Villas-Boas, c'est quelqu'un que j'apprécie, on a eu une bonne relation en dehors du foot. Après dans le foot, ça ne s'est pas très bien passé, on a eu des petits accrochages, mais aussi parce que j'ai mon caractère."

Maxime Lopez pense que c'est surtout en raison de son profil que ça n'a pas marché entre lui et AVB mais il n'en garde aucune rancœur : "Il n'y a rien de caché entre lui et moi. Je lui ai toujours dit ce que je pensais, il m'a toujours dit ce qu'il pensait. Ça restera entre nous, mais il sait que j'ai tout fait pour mériter de jouer. La preuve, par moments il a essayé de me donner ma chance à des postes qui n'étaient pas le mien parce que je prouvais que je méritais de jouer. Après, il voulait peut-être un autre profil à mon poste, et c'est ce qui a fait que ça n'a pas collé entre lui et moi... Mais c'est une personne que j'apprécie en dehors du foot, je n'ai pas grand-chose contre lui."