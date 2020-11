L'Olympique de Marseille se tourne vers l'Europa League

André Villas-Boas (entraîneur de l’OM sur 'Téléfoot') : "On n’a pas eu de chance. On a eu un match équilibré en première mi-temps mais celui qui marque en premier prend le meilleur. On a encore pas eu de chance avec un ballon qui est contré par deux de nos joueurs. On a essayé de faire des changements très tôt en deuxième période pour changer les choses mais les choses ne vont pas dans notre sens. Aujourd’hui, je n’ai rien à dire sur les joueurs. Ils se sont battus jusqu’au bout. Ils en veulent, on travaille bien mais la chance n’est pas avec nous. Il y a peut-être une faute sur le deuxième but mais on a montré de la naïveté et Porto mérite sa victoire. Faire l’impasse sur la Ligue Europa ? On ne peut pas finir comme ça, il faut finir correctement. On joue l’Olympiacos la semaine prochaine pour garder notre destin pour la troisième place."

Valère Germain (attaquant de l’OM sur 'Téléfoot') : "C’est difficile car on enchaine une quatrième défaite. On voulait vraiment gagner ce soir. On a fait une première plutôt cohérente par rapport aux trois premiers matches. Mais on prend ce but avant la mi-temps sur un coup du sort. Derrière, il y a les rouges et ils marquent sur penalty pour tuer les espoirs. Il y a un peu de tout, de la colère, de la frustration car on aurait mérité de rentrer avec autre chose qu’être mené à la pause. On avait mis de l’intensité mais on a encore eu du mal à se créer des occasions. Il va falloir travailler l’animation offensif et montrer plus de caractère. Il faut que les onze joueurs fassent plus pour que les attaquants puissent avoir des occasions."

Alvaro Gonzalez (défenseur de l’OM sur 'RMC Sport') : "C’est difficile, parce qu’on n’a pas bien joué. Les matches de Ligue des champions se jouent sur des détails et cela s’est encore vu. On doit accepter la supériorité en face. Le pénalty concédé nous a fait mal. Il nous reste encore deux matches de Ligue des champions, il faut essayer d’assurer cette place en Ligue Europa. Maintenant qu’on est éliminés, la seule chose qui nous reste à penser c’est de gagner le match contre l’Olympiakos. Pas seulement pour la Ligue Europa, mais pour la fierté, notre amour-propre et pour finir sur une bonne note."