Villas-Boas regrette s'être emporté

Situation quelque peu tendue ce vendredi du côté de l'OM pour la conférence de presse d'André Villas-Boas, quelques jours après que l'entraîneur portugais s'en est pris à un journaliste de 'La Provence', provoquant les critiques à son encontre.

Venu se présenter devant les médias puis reparti immédiatement, AVB est finalement réapparu pour lire une déclaration avant de répondre aux questions de la presse.

"J'ai eu une réaction que je regrette. Le fond de ma pensée ne change pas, mais je comprends que la forme ait pu provoquer la critique", a-t-il assuré, avant d'affirmer être prêt à s'excuser.

L'ancien coach de Chelsea est ensuite longuement revenu sur l'arbitrage de M. Turpin contre Rennes, lequel a sévèrement exclu Pape Gueye pour un coup de coude involontaire sur M'Baye Niang.

"On a une moyenne de points avec monsieur Turpin qui est très désagréable, a-t-il lancé. C'est un dossier où je ne veut pas rentrer. Turpin a été très autoritaire. C'est le meilleur en France, mais du meilleur en France, j'attendais plus. Je l'ai trouvé très distant de nos joueurs, très proche des autres. J'attends de lui qu'il fasse son auto-critique."

Avant de poursuivre : "On reste focalisés sur Reims, on a un peu moins de crédits sur les deux matchs en retard, mais on veut revenir tout de suite à la victoire." D'autant que selon lui, ses joueurs ont fait un bon match face aux Rennais : "Sauf les deux buts concédés, Rennes n'a rien fait, et nous on était confortables".

L'entraîneur olympien craint toutefois la fatigue qui pourrait s'accumuler après une première saison particulièrement dense pour son effectif, avec la participation à la Ligue des champions. "Heureusement, on est à domicile, mais c'est quelque chose qui nous inquiète. Rongier a battu son propre record de course, mais on ne peut pas faire beaucoup de changements."

Les Marseillais qui ont demandé le report de leur match en retard contre Lens, début janvier. Si cette demande est validée par la Ligue, la reprise de l'entraînement se fera le 31 décembre au lieu du 29.

Enfin, AVB s'est prononcé sur le choc du week-end entre Lille et le PSG, deux concurrents directs pour le podium. "Un match nul serait plutôt bien, du moment qu'on gagne notre match. Ca nous permettrait de les avoir plus proche de nous", a-t-il confié.