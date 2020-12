OM, Villas-Boas "C'est notre dernière chance"

Victoire impérative pour rester en vie sur la scène européenne ce mardi soir pour l'Olympique de Marseille. Dernier de son groupe sans le moindre point pris jusqu'à présent, l'OM reçoit l'Olympiakos, troisième, et doit l'emporter pour espérer terminer à cette position et être reversé en Ligue Europa, mais ce ne sera pas chose aisée. En conférence de presse, André Villas-Boas a avoué que la manière lui importera peu dans cette rencontre si la victoire est au bout.

"J'espère que sur le plan offensif, on sera aussi vivant que face à Nantes, même si l'adversaire est un peu plus difficile et va batailler pour sa propre qualification en Ligue Europa. La victoire me préoccupe plus, la façon dont elle va arriver, je suis plus flexible. La différence de niveau entre la Ligue 1 et la Ligue des champions ? Je suis curieux comme toi de comprendre pourquoi toutes les équipes françaises sauf le PSG ont ces difficultés. il y a peut-être un écart compétitif très grand, mais c'est vrai que c'est curieux. Ce sont des questions que je me pose aussi mais je n'ai pas trouvé les réponses encore", a analysé l'ancien entraîneur du FC Porto.

"C'est un bon adversaire, qui a un peu plus d'expérience que nous. je les trouve très bons, même sans Valbuena. C'est notre dernière chance pour rêver de continuer dans la compétition. Une victoire suffira pour être troisième ? Peut-être, mais ca dépend aussi si Porto et City sont qualifiés, il y aura du turn-over... Et si Porto est déjà qualifié, ils feront tourner avant Olympiakos qui sera à fond. Donc on aura peut-être besoin d'un résultat face à City", a ajouté le Portugais.

Villas-Boas frustré par le calendrier

André Villas-Boas a insisté sur l'importance d'être bien placé en championnat en cas de défaillance du PSG : "Si le PSG rate le titre, au moins être en position de menacer le titre de championnat. Ça c'est le plus important. Les années ou le PSG ne gagne pas, on n'a pas été présent. Dans ces années où les choses sont imprévisibles, il faut profiter. Cette année, les choses sont un peu chaudes. il y a beaucoup d'équipes... Ce que je n'aime pas, c'est ces deux matchs en retard. C'est pas normal qu'on rejoue le 2 janvier quand tout le monde est en vacances".

"De toute façon, il faut continuer à être performant et compétitif pour être là. J'espère voir plus clair après Monaco et Rennes. Ce week-end est très important parce qu'on va à Nîmes et qu'il y a des confrontations directes au top. Avec notre parcours, on doit essayer de gagner, marquer un but, marquer plus qu'un but. Mais là, avec le calendrier, c'est dur. Peut-être que si on abandonne la coupe de France, ça va donner un peu d'air, parce que là, c'est dur", a ajouté l'entraîneur de l'OM.

André Villas-Boas a défendu le mercato estival de son club : "Si on le laisse exploser au Brésil, il coutera 20, 30 millions et c'est fini. On l'a fait venir à temps et on doit le laisser grandir. Pareil Pour Pape Gueye, mais il a Kamara devant lui. Si de grosses écuries s'intéressent à Kamara, ca va permettre d'ouvrir un peu la porte à Pape. Mais pour l'instant, c'est mon secteur le plus performant. On a un peu de rotation, mais je lui fait confiance, il est extraordinaire dans les entraînements".