Villas-Boas : "Une très belle victoire"

La victoire marseillaise à Nîmes en ouverture de la 27e journée de Ligue a ravi André Villas-Boas, qui a salué la prestation de ses joueurs après la rencontre.

"C'est une très belle victoire, on a bien joué, sauf les 15 premières minutes de la deuxième période, a-t-il estimé au coup de sifflet final. En première, on a subi le but trop tôt mais on a été capable de répondre. Après, on a donné plus de ballons à Dario, il a fait ses buts. Le troisième est celui d'un vrai attaquant, plein d'intuition.

"On a fait une très bonne performance individuelle et collective. J'ai trouvé l'équipe très bien au niveau de la concentration aussi. C'est toujours difficile et intense ici, les joueurs le savent mieux que moi. C'est juste dommage qu'on ait pris le deuxième but à la fin, mais notre victoire est méritée et on reprend notre chemin."

"Benedetto a fait un très bon match"

Le technicien portugais s'est également exprimé sur la prestation de son attaquant argentin, auteur d'un triplé après n'avoir inscrit qu'un seul but depuis le match aller, en décembre dernier.

"Il a fait un très bon match. C'était fondamental pour nous, il a cherché les espaces entre les lignes, il a donné les ballons et il l'a tenu aussi. Il a permis à l'équipe de jouer en faisant ce qu'il fait mieux que des buts. Aujourd'hui, il a onze buts pour sa première expérience en Europe, c'est très bon.