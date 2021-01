Omar Rekik signe à Arsenal

Arsenal a déjà officialisé l'arrivée du défenseur central néerlandais Omar Rekik, frère de l'autre défenseur Karim Rekik, qui joue pour Séville. Les Gunners l'ont fait entrer dans l'équipe des U23.

En quelques mois seulement, le Hertha Berlin a perdu les deux frères Rekik. Karim, 26 ans, a quitté le club allemand en octobre pour Séville, et Omar, le plus jeune, 19 ans, est parti en janvier pour Arsenal.

Ce n'est pas un transfert surprise, loin de là. Il était annoncé depuis des semaines, mais il a mis du temps à se concrétiser. Et c'est finalement arrivé. Omar Rekik a signé son contrat professionnel en tant que joueur d'Arsenal.

Les plus populaires

Welcome to The Arsenal, Omar Rekik https://t.co/9yMeRffwt8