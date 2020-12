Willian José s'est montré pile au moment où la Real Sociedad avait le plus besoin de lui pour égaliser à 1-1 et atteindre les 16es de finale de l'Europa League, ce qui a été confirmée par le but de Rijeka.

L'attaquant a exulté après le match contre Naples. "On a fait un p*tain de match. Dès la première minute, on est entrés sur le terrain avec l'envie de gagner", a déclaré le natif de Porto Calvo.

"Nous avons bien fait les choses et au final, c'est une grande joie de repartir avec un match nul, une qualification et un but. Je suis très heureux de tout cela", a ajouté Willian José.

L'attaquant de la Real Sociedad a expliqué qu'ils ont joué "un match pour gagner" car ils ont eu "beaucoup d'occasions, surtout en première mi-temps" et ont réussi à "sortir récompensés".