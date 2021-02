"On a fait un pas de gÃ©ant"

L'entraîneur du Bayern, Hansi Flick, était ravi de la victoire 4-1 de la Lazio mardi et a reconnu qu'ils étaient sur le point d'atteindre les quarts de finale de la Ligue des champions.

"Nous avons signé une bonne performance en termes collectifs. Nous voulions faire pression, nous avons créé de nombreuses occasions, nous avons marqué des buts et nous sommes très satisfaits. La Ligue des champions est une course très difficile pour nos joueurs et nous avons vu qu'ils étaient tous préparés. Cette victoire est plus que méritée. Sommes-nous les grands favoris? Non, nous devons encore jouer le match retour. Nous avons fait un pas de géant vers les quarts de finale, mais nous devons penser match par match", a déclaré l'entraîneur bavarois, s'adressant à 'German Sky'.