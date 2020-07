"On compte beaucoup sur toi"

Après une année très irrégulière et une reprise compliquée pour Antoine Griezmann sous les couleurs du FC Barcelone, le Français a livré une excellente prestation contre Villarreal dimanche soir.

De quoi le rassurer avant une réunion qui s'est tenue ce mardi entre la direction du club blaugrana et le champion du monde français. Une réunion qui a rassuré Griezmann selon 'L'Équipe'.

L'adaptation d'Antoine Griezmann au jeu du FC Barcelone prend beaucoup de temps et l'international français est la cible des critiques. Contre l'Atlético Madrid, le joueur français est entré à la 90e minute, de quoi provoquer de plus en plus de rumeurs sur un départ dès cet été,

Mais lors de la réunion de ce mardi, le club aurait donc affirmé au joueur français qu'il comptait sur lui pour la saison prochaine, peu importe ce que disent les rumeurs. "On compte énormément sur toi", aurait répété le club.

Cela devrait donc calmer les rumeurs qui voyaient déjà le FC Barcelone proposer un échange au Paris Saint-Germain pour faire revenir Neymar et laisser partir Griezmann vers la capitale française.