Zinedine Zidane, entraîneur du Real Madrid, n'a pas caché sa consternation après le nul (1-1) à la réception de la Real Sociedad, match pour la 25e journée de Liga.

"Nous avons joué un bon match. Nous n'avons pas bien commencé mais nous avons eu de très bonnes opportunités, surtout en première mi-temps. Ce sont deux points perdus, on a joué à domicile, mais on a affronté un adversaire qui a fait un bon match", a souligné le Français, invité plus tard à expliquer le changement momentané du schéma tactique en cours de match : "J'ai changé parce que je n'étais pas content de notre pression. Nous l'avons fait pendant 10 à 15 minutes et avons changé à nouveau parce que nous étions meilleurs en 4-3-3. Ai-je bien fait ? Si vous me posez cette question trois fois, cela veut dire que non..."on devra faire un grand match contre l'Atlético", a déclaré Zidane.

Le Real Madrid occupe la 3e place du classement, avec 53 points en 25 matchs (à égalité avec Barcelone). Les Colchoneros restent isolés en tête, avec 58 points en 24 matches.