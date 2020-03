Nantes s'est incliné sur sa pelouse contre les Dogues (1-0), la faute à un seul but de Benjamin André en deuxième période.

Après le match, l'entraîneur nantais Christian Gourcuff s'est montré lucide, et presque fataliste.

"On est tombés sur plus fort que nous. La première période laisse un goût amer. On était dans l'incapacité à mettre du rythme cet après-midi", a regretté le coach nantais devant la presse.

"Les Lillois ont été supérieurs à nous. Il faut être objectif. Il faut se rendre à l'évidence. En première période : l'enchaînement des premières passes était difficile. A domicile, les ballons arrivent difficilement devant", a affirmé Christian Gourcuff.

Onzièmes de Ligue 1 avec 37 points, les Nantais se déplaceront à Angers samedi prochain à 20h.