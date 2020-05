"On ne peut pas refuser une offre du Real ou du Barça"

Raúl Jiménez a quitté l'Amérique Centrale pour faire ses premiers pas dans le football européen. À l'Atlético, il n'a pas pu se faire une place dans l'équipe et est parti à Benfica, où il a triomphé, pour rejoindre par la suite la Premier League.

Le Mexicain a accordé une interview à 'ESPN' dans laquelle il n'a pas caché ce que signifierait pour lui recevoir une offre du FC Barcelone ou du Real Madrid.

"Une offre du Real Madrid ou de Barcelone est évidemment une opportunité que l'on ne peut pas refuser comme ça. Mais si je reste ici, c'est parce que je me bats pour une place dans la Ligue des champions", a-t-il déclaré.

L'attaquant se dit flatté par les rumeurs, car il pense que cela signifie qu'il fait un excellent travail chez les Wolves : "J'en entends parler sur les réseaux sociaux. Chaque jour, il y a une nouvelle équipe qui s'intéresse à moi et il faut rester calme car si ça parle de moi, c'est parce que je fais bien les choses, mais j'aimerais continuer en Angleterre car je suis heureux et je me suis adapté."