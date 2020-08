Manchester United réalise une deuxième partie de saison impréssionnante. Lingard s'est confié sur la dernière compétition qu'il restait à Manchester United qui jouera la demi-finale d'Europa League contre le FC Seville ce dimanche.

"On peut gagner l'Europa League. On s'est vraiment amélioré. On a une belle opportunité de remporter la compétition et finir de cette manière serait génial. On a confiance et on est une meilleure équipe par rapport à ce que l'on était avant"