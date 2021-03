"On va essayer de garder Haaland le plus longtemps possible"

Alors que les géants du football européen ont les yeux rivés sur Erling Haaland, le Borussia Dortmund est persuadé de pouvoir le conserver encore un peu. C'est ce qu'assure Michael Zorc, directeur sportif des jaunes.

Interviewé par 'Die Welt', il a clairement exprimé la position du club : "Si un jour il décide de nous quitter, il ne sera considéré que par quelques équipes. Mais on va essayer de le garder le plus longtemps possible."

Des joueurs comme Lewandowski et Dembélé sont passés entre les mains de Zorc, mais il semble avoir été particulièrement impressionné par Haaland. "Je n'ai vu personne comme lui et on peut chercher dans n'importe quel club en Europe", a-t-il affirmé.

"Il sera difficile de trouver quelqu'un de son âge qui présente des performances aussi constantes et efficaces que celles d'Erling. À 20 ans, il a déjà marqué plus de buts en Ligue des champions que Cristiano Ronaldo ou Leo Messi au même âge. C'est extraordinaire", a-t-il poursuivi.

Enfin, interrogé sur les ambitions du club, Zorc n'envisage pas de quitter l'élite du continent : "Nous ne voulons pas jouer l'Europa League le jeudi. Nous ne voulons pas rendre notre carte de visite de la Ligue des champions".