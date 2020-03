"On en sortira plus forts et plus... gros"

Le confinement est difficile, mais nécessaire. C'est le seul moyen d'éviter une nouvelle infection par le coronavirus.

L'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, a déclaré dans une vidéo diffusée par le club lundi que bien que le football nous manque à tous, il est temps d'"écouter les scientifiques, les médecins et les infirmières".

Au Royaume-Uni, comme dans une grande partie du monde, le football est au repos forcé depuis des semaines, en attendant la fin de la crise du coronavirus.

"Le football et la vie que nous avions auparavant nous manquent, mais maintenant nous devons écouter les autorités sanitaires", a déclaré l'entraîneur.

"Vous êtes ma famille du football, et nous allons tout faire pour que vous vous sentiez mieux. Nous reviendrons de cette situation plus forts, meilleurs, plus gentils et un peu plus gros aussi. Restez chez vous, restez en sécurité", a conclu Pep.

