"On vit la partie la plus cruelle du football"

Julen Lopetegui, entraîneur de Séville, a été déçu du résultat mais fier de ses joueurs après la défaite face au FC Barcelone (0-3), en prolongation, qui a poussé l'équipe andalouse hors de la finale de la Copa del Rey.

"Nous vivons la partie la plus cruelle du football ... Nous avons été éliminés lors de la dernière partie du match. Nous avons été réduits à dix et l'adversaire devait l'être aussi. Nous souffrons de la partie amère du football, nous devons nous relever et penser à au championnat. Nous sommes tristes mais fiers de l'effort de l'équipe", a-t-il souligné.

Ronald Koeman, quant à lui, était ravi du revirement de match nul, les Catalans avaient perdu 0-2 à Séville : "Nous nous sommes battus jusqu'à l'épuisement, c'est incroyable. Je suis très satisfait du travail de l'équipe, nous méritions la victoire. Nous étions meilleurs dans les deux matchs. On a toujours cru, on n'a jamais abandonné cette Coupe, c'est une question de mentalité. En tant qu'entraîneur, je ne peux pas demander plus à cette équipe", s'est-il réjoui.