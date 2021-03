"On voit bien que Mané et Salah ne se passent pas le ballon"

Michael Owen a un doute. C'est risqué de dire ça, mais, après tout, ce n'est qu'un doute. Aux micros de 'Sky Sports', l'ancien international anglais a déclaré qu'il s'était rendu compte que, lors des derniers matchs, Salah et Mané ne combinaient pas beaucoup.

"Il se peut que ce soit une théorie un peu folle, mais, leur esprit de compétition les a peut-être poussés, à certains moments, à ne pas se passer le ballon. C'est faire preuve d'égoïsme et d'un mauvais comportement.", a-t-il déclaré.

"On a déjà vu Mané ne pas se laisser tomber dans des situations semblables à celles d'hier, mais le fait qu'il reste debout deux fois au cours d'un même match... c'est bizarre", a-t-il lancé en revenant sur le match de Premier League opposant son équipe à Chelsea au cours duquel l'arbitre aurait pu siffler un pénalty pour les 'Reds'.

"Je n'arrive pas à croire qu'il ne soit pas tombé et je ne dis pas qu'il doive le faire. Il a sûrement cru qu'il pouvait poursuivre son action après cette première touche de balle. Ça lui est déjà arrivé la semaine dernière contre Shieffield. Je me demande, et peut-être que c'est tiré par les cheveux, mais... comme c'est Salah qui tire les pénaltys, Mané n'aurait-il pas pu penser qu'il pouvait aller marquer au lieu de donner un pénalty à son coéquipier" a-t-il conclu.