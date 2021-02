Opération réussie pour Jeff Reine-Adélaïde

Sorti sur civière lors de la rencontre de l'OGC Nice contre Monaco la semaine dernière, Jeff Reine-Adélaïde souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche.

Un gros coup dur pour le joueur français, treize mois après sa rupture des ligaments du genou droit. C'est un nouveau processus de convalescence qui commence pour le joueur de Nice.

Ce mardi soir, le joueur a donné de ses nouvelles et a affirmé que son opération s'était bien passée : "L'opération s'est très bien passée, encore merci à tous pour vos nombreux messages de soutien."

"Le plus dur commence et je vais devoir être très patient. Mais le temps et la détermination feront leur œuvre, c'est pas comme si je ne connaissais pas la recette", a ajouté le joueur dans une publication sur les réseaux sociaux.