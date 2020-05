Óscar Plano et Matheus Fernandes, testés négatifs, peuvent enfin s'entraîner

Bonnes nouvelles pour Valladolid et pour le retour de la Liga. Óscar Plano y Matheus Fernandes, deux joueurs qui n'avaient pas pu s'entraîner pour avoir été testés positifs au test COVID-19, peuvent s'entraîner sous les ordres de Sergio González.

C'est ce qu'a déclaré le technicien du club dans le programme 'El Larguero', sur la 'Cadena SER'. Le Catalan a regretté le manque de prévision avec laquelle travaille LaLiga. "Samedi, nous devons préparer la séance de lundi et nous ne savons pas si nous seront six ou dix, nous ne connaissons pas les conditions, et cela retarde la programmation habituelle".

Le coach pucelano a reconnu que les joueurs avaient très envie de revenir à l'entraînement. "Les joueurs, en revenant à l'entraînement, se sont libérés, ils ont tous le sourire et sont heureux avec le ballon".