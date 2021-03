OÃ¹ est passÃ© Marco Asensio ?

C'est de plus en plus compliqué pour Marco Asensio cette saison en attaque du Real Madrid. Celui qui était autrefois vu comme l'avenir du football espagnol n'arrive pas à trouver sa place depuis son retour de blessure.

De retour en fin de saison passée après une grave blessure des ligaments du genou, Asensio avait fait chavirer le coeur des supporters en marquant un but quelques minutes après son retour sur les terrains.

Mais cette saison, Asensio vit des hauts et des bas. L'attaquant ne trouve pas sa place et n'arrive plus à être efficace. Selon notre base de données 'BeSoccerPro', il n'a cadré qu'un seul tir sur les sept derniers matchs.

C'était contre l'Atalanta Bergame en Ligue des champions. Ce qui veut dire que le joueur originaire de Mallorque n'a plus cadré une frappe en Liga depuis le 30 janvier dernier, contre le Levante, son dernier but avec le Real.

Pourtant, Marco Asensio a la confiance de son entraîneur cette saison, qui lui offre de nombreuses opportunités. Mais ses performances inquiètent, et le joueur a de moins en moins d'impact dans le jeu de son équipe depuis le début de l'année 2021.