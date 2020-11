"Ozil est une référence pour moi"

La référence de Jota Peleteiro en matière de football est Özil. Le joueur d'Alavés, dans une interview au journal 'AS', a fait le point sur sa carrière, a expliqué que ses relations avec le Celta, son club formateur, sont bonnes, et a analysé ce qu'il a apporté en Angleterre.

"Je suis très fan d'Özil, c'est une référence pour moi. J'ai eu la chance de m'entraîner avec eux, ceux qui sont au sommet. C'est dommage qu'il ne soit plus au Real Madrid, il m'a toujours semblé être une star mondiale", a-t-il répondu lorsqu'on lui a demandé qui est le footballeur actuel qui attire le plus son attention.

Quant à la raison de son retour en Espagne, il a déclaré : "J'attendais avec impatience une nouvelle étape, un changement de décor. L'Espagne est ma maison, mais ce n'était pas mal non plus en Angleterre. Je cherchais quelque chose qui attire mon attention, qui me motive, et de toutes les possibilités qui existent, c'est celle-là qui m'a le plus convaincu."

Et, à propos de son séjour à Vitoria, il a déclaré : "Je suis très heureux, depuis le début, j'ai été très bien accueilli et j'ai eu un très bon feeling. C'était comme un nouveau départ. Je m'adapte à la ville et à l'équipe". Lucas, Joselu et lui sont très proches : "C'est aussi une joie d'être avec des gens que j'ai déjà rencontrés. Avec le groupe, je suis très bien. Ça a également bien matché avec Pacheco et cela facilite l'adaptation".