Özil s'exprime sur sa mise à l'écart à Arsenal

Ces dernières semaines à Arsenal sont compliquées pour Mesut Özil, coup sur coup, l'Allemand a appris plusieurs mauvaises nouvelles. Après avoir été écarté de la liste de joueurs qui disputeront l'Europa League, il est également absent de la liste en Premier League.

Suite à un feuilleton rocambolesque cet été entre le club et le joueur, l'ancien Madrilène avait refusé de quitter Arsenal. Le club qui avait alors un urgent besoin en liquidités et qui ne comptait plus sur son milieu de terrain souhaitait s'en séparer, mais le joueur décidait alors d'honorer son contrat jusqu'au bout.

Absent de la liste, Özil ne pourra faire partie de l'effectif londonien avant le mois de janvier, si toutefois sa situation s'améliore d'ici là. Le joueur a décidé de sortir du silence en publiant un message sur ses réseaux sociaux, mettant en avant son mécontentement.

"Je suis profondément déçu de ne pas avoir été retenu dans la liste pour pouvoir jouer en Premier League. Lorsque j’ai prolongé ici en 2018, j’ai juré fidélité et allégeance au club que j’aime, Arsenal, et ça me rend triste de voir que ce n’est pas réciproque. Je découvre que la loyauté se perd de nos jours. Mais j’ai toujours voulu rester positif en me disant que je pourrais peut-être réintégrer l’équipe, c’est pour ça que j’ai gardé le silence si longtemps. Mais peu importe, je vais continuer à me battre pour avoir une chance et je ne laisserai pas ma huitième saison ici terminer de la sorte".