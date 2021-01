"Milik serait parfait pour l’OM"

Arkadiusz Milik est pressenti pour renforcer les rangs de l’OM d’ici la fermeture du mercato de janvier. 'Goal' révélait vendredi qu’un accord était en passe d’être conclure contre un montant de 8 millions d'euros (plus 5 millions d'euros de bonus).

Même s’il n’a pas joué le moindre match cette saison avec Naples, le Polonais est attendu tel un messie sur les bords de la Canebière. Une excitation s’est emparée de tous les fans phocéens et pour Jean-Pierre Papin, elle est parfaitement légitime.

"Son profil manque à l’OM"

S’exprimant pour La Provence, le deuxième meilleur buteur de l’histoire de Marseille estime que Milik serait une recrue idéale pour la formation d’André Villas-Boas : "Il répondrait à un réel besoin, a commencé par souligner l’ancien international français. On voit bien que son profil manque en ce moment à l’OM…Valère (Germain), par exemple, est un bon joueur, mais il est fait pour tourner autour d’un « 9 » dans un système à deux attaquants. Or, l’OM évolue en 4-3-3."

Papin n’est pas le seul ancien buteur olympien à valider le recrutement de Milik. C’est aussi le cas de Fabrizio Ravanelli. Ce dernier suit parfaitement le championnat italien et mesure très bien ce que l’ancien sociétaire de l’Ajax peut apporter aux vice-champions de France. "C’est un grand, a assuré l’ancien joueur italien. S’il vient, il fera la différence tout de suite, surtout dans les vingt derniers mètres. Il est très fort, il voit le but. C’est le joueur parfait pour l’OM. Il a beaucoup de qualités, frappe du droit, du gauche, tire les coups francs…Il est aussi très bon de la tête. Il évolue à Naples, une ville passionnée qui vit le football de la même manière que Marseille, où c’est également très chaud. Quand on connaît déjà un tel contexte, c’est évidemment plus facile ensuite de s’adapter".

Le dernier attaquant italien à avoir évolué sous la tunique marseillaise c’est Mario Balotelli et le mariage a été plutôt réussi. Milik pourrait donc connaitre la même destinée, surtout qu’il est très motivé pour bien faire afin d’assurer sa place dans la liste des 23 polonais pour l’Euro.

Ce lundi, en conférence de presse, André Villas-Boas a été prié de donner des nouvelles concernant ce dossier . Le coach portugais a tempéré quelque peu les attentes générales en confiant : "Je ne sais pas s'il y a la possibilité de le faire dans les prochains jours mais c'est une opération compliquée. On continue à travailler d'autres dossiers. Cela peut durer jusqu'à la fin du mercato".