Le PSG en 4-2-3-1, avec le même onze face à Brest ?

Mauricio Pochettino va-t-il aligner les mêmes hommes que mercredi pour la réception de Brest, ce samedi au Parc des Princes ? C’est une éventualité qui n’est pas du tout exclue à la veille de ce match comptant pour la 19e journée de Ligue 1.

Ce vendredi midi, lors du dernier entraînement, le coach parisien a maintenu le suspense concernant le onze qui débutera face aux Bretons ce week-end, ménageant tout de même les dix joueurs de champ alignés au coup d’envoi dans le Forez.

Marquinhos, Mbappé ou encore Dagba ont eu le droit à une séance qui a duré près d’une heure quand les autres sont restés sur la pelouse une petite demi-heure supplémentaire, confirmant la volonté du staff de préserver les organismes.

Durant cette séance, Mauricio Pochettino a poussé les exercices dans le même système que dans le Forez, en 4-2-3-1. Marco Verratti était encore utilisé en pointe haute du milieu lors d’une courte opposition supervisée par Pochettino en personne.

Notons également que le successeur de Thomas Tuchel a pu compter sur le retour de plusieurs joueurs blessés jusqu’ici. Ainsi, Danilo Pereira, Layvin Kurzawa, Leandro Paredes et Alessandro Florenzi ont tous les participé à la séance collective. Comme Mauro Icardi, qui postule à un retour dans le groupe pour samedi. Danilo Pereira devrait tout de même être trop juste pour affronter le Stade Brestois.

Presnel Kimpembe ne sera pas rétabli non plus. L’international français poursuit ses exercices de courses avec et sans ballon sur le terrain. Neymar était encore en salle et ne jouera pas non plus contre le SB29. Par ailleurs, les jeunes Édouard Michut et Xavi Simons (2003) étaient à nouveau avec le groupe ce vendredi midi.

Les Parisiens à l’entraînement :

Gardiens (4) : Letellier, Rico, Navas, Franchi

Défenseurs (8) : Dagba, Marquinhos, Kehrer, Bakker, Florenzi, Pembele, Diallo, Kurzawa

Milieux (10) : Paredes, Herrera, Gueye, Verratti, Danilo Pereira, Ruiz-Atil, Draxler, Michut, Simons, Fadiga

Attaquants (5) : Mbappé, Sarabia, Kean, Di Maria, Icardi