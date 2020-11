"Paris sera toujours dans notre cœur", confie la femme de Thiago Silva

Après huit ans au PSG, Thiago Silva a décidé de rejoindre Chelsea où il enchaîne les bonnes performances. Un nouveau chapitre ouvert à la sortie du Final 8 et qui semble réjouir sa compagne Isabelle Silva. Pour 'Goal', cette dernière a accepté de raconter leurs premiers mois à Londres, elle qui a vu sa cote grimper en flèche sur Instagram où elle partage les petits moments de sa vie de femme de footballeur.

Comment se passe l’adaptation à Londres ?

Isabelle Silva : L’adaptation se passe très bien. Nous sommes très contents d’être ici même si je suis un petit peu triste de ne pas vivre pleinement la vie londonienne avec la Covid. On a dû faire deux vraies sorties en famille. La première au bowling et l’autre pour manger. Ce sont les deux seuls moments qu’on a pu avoir ensemble à Londres en dehors de la maison. J’espère que ce sera différent dans quelques semaines ou quelques mois peut-être.

« Je suis sûr qu'il va réussir à Chelsea comme il a réussi à Paris » Thiago Silva enchaîne les bons matches depuis son arrivée à Chelsea. Il a même déjà marqué. À quel point êtes-vous fier de lui ?

Je suis toujours fier de lui. Thiago est très professionnel. Dès qu’il dit qu’il va faire quelque chose, il se donne à fond. Il ne laisse rien au hasard pour être performant. Je connais bien mon mari et je suis sûr qu’il va réussir à Chelsea comme il a réussi à Paris.

Beaucoup de joueurs se blessent depuis la reprise mais Thiago reste en forme malgré ses 36 ans. Quel est son secret ?

Quand l’âge arrive, on doit avoir plus de soins, mais il met beaucoup l’accent sur l’alimentation et l’exercice. Ce n’est pas toujours facile de l'accompagner. Je fais parfois quelques bêtises, mais dans l'ensemble on y arrive très bien. J’essaye de manger naturel comme lui, on ne boit pas de soda. On fait les exercices ensemble, il m’aide aussi. Mais à la maison, il fait quand même des choses plutôt lights, ça n'a rien d'extraordinaire parce qu'il a déjà beaucoup d'entraînements avec le club.

Où en êtes-vous de l’apprentissage de l’anglais ?

Il n’y a que les enfants qui parlent très bien l'anglais pour l'instant, mais j’essaye. Thiago aussi (sourire). Il n’a pas beaucoup de temps pour étudier, mais il a un professeur qui l’aide pendant son temps libre. Ce n’est pas une langue difficile, il faut juste s’entraîner et je pense que dans un mois il aura déjà bien progressé.

C’est important pour vous ?

Ah oui, c’est important. C’est quand même mieux quand tu parles la langue plutôt que de se faire traduire par quelqu’un d’autre. Pour Thiago aussi, c’est important sur le terrain.

Vos enfants Iago et Isago ont rejoint l’académie de Chelsea. Comment se sentent-ils dans leur nouvelle vie ?

Ça n’a pas beaucoup changé pour eux. Le système reste le même pour l’école, la langue aussi parce qu’ils étaient déjà à l’école américaine à Paris. J’ai amené beaucoup de choses de notre maison à Paris pour que ça ne change pas beaucoup pour eux. Ils sont juste loin de leurs amis, mais avec WhatsApp ils peuvent parler entre eux. Les enfants vont bien, ils aiment l’école, leurs nouveaux amis et tout se passe très bien.

« La finale de Champions League, c'était très spécial pour nous »

Et vous, Paris ne vous manque pas trop ?

Je suis vraiment heureuse d’être à Londres. C'est une belle ville que j'espère encore découvrir davantage. Mais Paris c’est Paris. C’est spécial. Nous sommes français donc Paris sera toujours dans notre cœur.

Avez-vous gardé contact avec d’anciens joueurs comme Marquinhos ou Neymar par exemple ?

Thiago, oui, parce qu’ils jouent ensemble en sélection donc c’est plus facile. Mais il a encore des contacts avec d’autres aussi, comme Marco Verratti ou Angel Di Maria. Ils ont joué beaucoup de temps ensemble, donc ils sont restés en contact.

Thiago Silva a joué huit ans au PSG. Quels souvenirs gardez-vous de ces huit années et reviendrez-vous nous rendre visite ?

Ah oui, toujours. Je reviendrai parce que j’aime Paris, j’aime ma ville. J’ai laissé beaucoup d’amis à Paris et j’ai énormément de bons souvenirs vu que Thiago a eu ses principaux titres là-bas. C’est difficile d’en choisir un seul, mais le fait d’arriver en finale de Champions League c’était quelque chose. On n’a pas gagné, mais c’était très spécial pour nous.

Propos recueillis par B.Quarez et N.Kinsella.