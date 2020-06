L'Inter Milan renverse Parme

Après le frustrant nul contre Sassuolo (3-3) dimanche dernier, l'Inter s'est bien relancé en Serie A ce dimanche. L'équipe de Conte est allée gagner à Parme alors qu'elle a eu à courir derrière le score pendant plus d'une heure du jeu. Un réveil fulgurant vers la fin leur a été salvateur.

La formation intériste a pris un but dès le quart d’heure du jeu de la part de Gervinho et elle s’est longtemps montrée incapable d’y rétorquer. Après avoir hérité du cuir sur la ligne but, il s’est ouvert l’angle d’un joli crochet avant de fusiller Samir Handanovic. Un but qui a donc parfaitement lancé l’équipe d’Emilie-Romagne.

Il restait encore 75 minutes à jouer mais et les visiteurs ont eu une réaction timide au début. Ce n'est qu'à la 54e qu'on a assisté à une tentative d'égalisation de la part de Lautaro Martinez. La pression sur les buts adverses s'est accentuée avec l'incorporation de remplaçants frais.

Alexis Sanchez a sonné le réveil des siens à la 80e, avec un tir plein axe repoussé in extremis. Et puis, à force de pousser, les Intéristes sont parvenus à leurs fins. A la 84e, Stefan De Vrij a repris avec succès un corner de la tête. Un premier but suivi par un second trois minutes après. Alessandro Bastoni convertissait un service de Victor Moses à la 87e pour arracher la victoire.

Avec ce succès, l’Inter consolide sa troisième place et revient à huit points de la Juventus. Même s'il sera difficile à aller chercher, le Scudetto reste encore accessible vu qu'il reste encore 10 journées complètes à disputer.