Pas de Mats Hummels contre le Bayern Munich ?

Lors du match contre Wolfsburg, le Borussia Dortmund a pris trois nouveaux points au classement mais a perdu un élément clé pour le Klassiker de mardi contre le Bayern Munich.

Le match entre les deux géants allemands sera plus décisif que jamais pour la course au titre de Bundesliga, et Lucien Favre pourrait devoir faire sans l'un de ses piliers.

En effet, Mats Hummels a dû quitter le terrain à la mi-temps pour une douleur au tendon d'Achille et pourrait manquer la rencontre contre son ancienne équipe ce mardi après-midi.

"Malheureusement, je ne peux rien dire de plus pour le moment. Je ne sais pas si Hummels va pouvoir jouer contre le Bayern. Il ne pouvait plus jouer. Je ne sais pas exactement ce qu'il a. C'est peut-être le mollet, ou autre chose. Je ne sais pas exactement. Je ne sais pas s'il jouera mardi ou non, mais nous avons l'espoir de le voir revenir à temps", a expliqué l'entraîneur du BVB.