Pas de report en vue pour la CAN 2021

De nombreux championnats nationaux sont actuellement gelés en Afrique à cause de la pandémie de coronavirus. Aucune des compétitions continentales reportées n’ont été reprogrammées et le Cameroun est le sixième pays le plus touché d'Afrique avec près de 10 000 cas signalés. De plus, trois journées de qualification ont été reportées. Malgré toutes ces contraintes, la CAF envisage donc toujours de faire disputer la CAN en janvier 2021.

"La Coupe d'Afrique des Nations est toujours prévue pour le Cameroun du 10 janvier au 8 février 2021", a déclaré à 'BBC Sport' Afrique le directeur des compétitions de Caf, Samson Adamu. "Cela est susceptible de changer car la Coupe des Nations est toujours en cours d'évaluation. La décision finale doit être prise par le Comité exécutif prochainement."

La semaine dernière, le secrétaire général par intérim de la Caf, Abdel Bah, a déclaré aux médias camerounais que "l'organisation de la Coupe des nations en janvier prochain demeure la priorité numéro 1 de la CAF".

Pourtant, si les qualifications ne se déroulent pas lors des fenêtres internationales en octobre et novembre (avec deux journées par semaines), l'organisation de la compétition continentale dans sept mois est peu probable. Les troisième et quatrième levées des éliminatoires auraient dû se jouer en mars. L’avant-dernière journée début juin et l’ultime acte entre le 31 août et le 8 septembre.