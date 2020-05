Pas de reprise pour Javi Martinez ?

Javi Martinez est incertain pour la rencontre de la 26e journée de Bundesliga entre l'Union Berlin et le Bayern Munich, qui marquera le retour à la compétition des deux équipes.

Le joueur espagnol vit une saison difficile sur le plan physique et enchaîne les blessures. Le joueur se serait blessé lors des derniers entraînements de son équipe.

C'est son entraîneur, Hansi Flick, qui a expliqué que Javi Martinez pourrait ne pas être prêt à temps pour pouvoir participer à la rencontre contre l'Union Berlin.

"Je suis très satisfait de l'effectif. Nous avons toujours trois blessures de longue durée : Coutinho, Tolisso et Süle. Javi Martinez n'a réalisé que des exercices de course et nous ne savons pas s'il jouera", a expliqué l'entraîneur.