Passarella loue l'intelligence de Lautaro Martínez

La Fiorentina et l'Inter Milan s'affrontent vendredi dans le cadre de la 21e journée de Serie A. C'est un match très spécial pour Daniel Passarella, dont le cœur est partagé entre les deux camps.

L'homme considéré par beaucoup comme l'un des plus grands défenseurs centraux de l'histoire du football a déclaré : "Normalement, je ne regarde pas beaucoup le football italien, mais c'est le match de mon cœur et je ne peux pas le manquer."

J'ai une relation merveilleuse avec les deux villes, quand je rentre, je me sens chez moi car j'y ai beaucoup d'amis", a-t-il ajouté lors de son passage à 'La Gazzeta dello Sport'.

Il a également fait référence à la figure de Lautaro Martinez : "L'intelligence est son principal don. Il a eu une excellente carrière jusqu'à présent, mais il peut encore beaucoup évoluer. L'équipe d'Argentine va l'apprécier pendant longtemps".

Et sur González Quarta, qui a signé pour la Fiorentina en provenance de River Plate. "Très heureux qu'ils l'aient signé. Je l'ai connu à l'académie de River. Je lui ai parlé moi-même, je lui ai dit : "il y a peu de villes au monde plus belles que Florence". Il pourrait avoir un destin similaire au mien car il a tout : il est rapide, il a un bon jeu de tête et il est bon balle aux pieds", a-t-il déclaré.