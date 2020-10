Paul Pogba compare Camavinga à Mbappé

Eduardo Camavinga est en train de s'installer en équipe de France et semble prêt à prouver qu'il veut y rester. Le jeune Rennais a signé une brillante performance contre l'Ukraine, et avait déjà fait bonne impression en septembre contre la Croatie.

Âgé de 17 ans seulement, la sensation Camavinga rappelle un peu l'engouement provoqué par l'arrivée de Kylian Mbappé au sein de la sélection française il y a quelques années. En conférence de presse, Pogba s'est confié sur l'adaptation du jeune milieu de terrain au sein du groupe, et a d'ailleurs comparé Camavinga à Kylian Mbappé sur certains points.

"C'est comme Kylian on va dire, 'tu me parles pas d'âge'. Je les mets dans le même sac. Ils ont une sérénité, déjà une maturité à cet âge-là que je n'avais pas, que beaucoup de joueurs n'avaient pas. Jouer et être aussi à l'aise, c'est très bien. C'est une qualité, un talent", explique Paul Pogba devant la presse.

Le Mancunien est revenu sur le match de Camavinga contre l'Ukraine : "Marquer son premier but après sa première titularisation, c'est franchement beau. J'étais vraiment content pour lui. Je ne lui souhaite que le meilleur et encore plus. Il a tout pour. L'avenir est entre ses mains."

Un jeune prometteur sur le terrain, que Pogba a pris en affection : "Il est très à l'aise, c'est un petit danseur. Il me fait un peu penser à moi. C'est une personne qui n'est pas timide. C'est bien, parce qu'il est confiant. Il a confiance en ses qualités. C'est un très bon petit, je l'aime énormément."