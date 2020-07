Paul Pogba prolongé de cinq ans ?

Longtemps annoncé sur le départ, Paul Pogba serait désormais très proche de lier son avenir à celui de Manchester United. A en croire ce que révèle le 'Sun Sport', l’international tricolore serait même en passe de parapher un nouveau bail de cinq ans avec les Red Devils.

Si Pogba privilégie désormais la stabilité c’est qu’il est convaincu que tout est désormais réuni du côté d’Old Trafford pour qu’il puisse s’épanouir. À savoir un entraineur qui lui fait confiance, des coéquipiers talentueux, tel que la nouvelle recrue Bruno Fernandes, ou encore une équipe enfin compétitive. MU n’ayant plus perdu depuis le mois de janvier dernier, toutes compétitions confondues.

Son cas pourrait être scellé dès la fin de la saison

Pogba se voit donc poursuivre avec l’équipe mancunienne. Avec ses représentants, dont l'agent Mino Raiola, il aurait entamé les pourparlers avec son board et ceux-ci ont été concluants. L'ex-Bianconero est donc bien parti pour lier son futur à celui de Manchester United.

Nul doute que pour conserver Pogba dans son effectif, MU a dû faire d’importants efforts financiers. Aujourd’hui, les mieux payés dans ce club sont l’Espagnol David De Gea et Alexis Sanchez (pourtant en prêt à l’Inter). Pogba, lui, émarge à 325000 euros par semaine, plus 3.2 millions d'euros des droits d’image par an, ainsi que des primes pouvant aller jusqu’à 4.2 millions d'euros par an.